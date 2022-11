Stiri pe aceeasi tema

- Liderul polonez Andrzej Duda se opune oricaror noi concesii catre Comisia Europeana (CE), care blocheaza fonduri europene importante destinate Poloniei, din cauza unor ingrijorari cu privire la independenta justitiei poloneze, relateaza AFP și News.ro . ”Nu voi mai da niciun raspuns sugestiilor celeilalte…

- Varsovia a efectuat cateva modificari la reformele sale din justitie pentru a raspunde oficial criticilor Bruxellesului si Curtii de Justitie a Uniunii Europene, dar aceste schimbari nu au fost considerate suficiente.

- Polonia a transmis Uniunii Europene o cerere oficiala de a suspenda amenzile de un milion de euro pe zi impuse de Curtea de Justitie a UE (CJUE) din cauza ca Varsovia nu a implementat un ordin al instantei privind reformele sistemului judiciar, a anuntat vineri ministrul polonez al Afacerilor Europene,…

- Comisia Europeana (CE) a denuntat duminica ”nereguli” si ”carente” in procedurile licitatiilor publice ungare – o proportie ”anormal” de mare a unor oferte unice in aceste contracte si lipsa unui control al conflictelor de interese si a unor proceduri judiciare in cazul unor suspicicuni de frauda. ”Polonia…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a anunțat luni ca „acordurile cu Comisia Europeana au fost rupte”, acuzand executivul comunitar ca nu a respectat intelegerea de a debloca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) in schimbul desfiintarii camerei disciplinare pentru judecatori, relateaza agentia…

- Polonia se gandește serios sa ceara demiterea președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, din cauza disputelor pe tema statului de drept. Guvernul conservator de la Varsovia a avertizat, marti, ca si-ar putea intensifica retorica in disputele pe tema statului de drept si a fondurilor comunitare…