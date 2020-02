Stiri pe aceeasi tema

- Polonia va organiza alegerile prezidentiale pe 10 mai, a anuntat presedintele Sejm-ului (camera inferioara a parlamentului de la Varsovia), Elzbieta Witek. Presedintele in exercitiu Andrzej Duda,...

- Decizia presedintelui polonez Andrzej Duda de a promulga o lege controversata privind conduita judecatorilor a provocat reactii ferme pe scena politica si in randul specialistilor din justitie, relateaza DPA. Seful statului polonez a semnat marti seara legea care, in opinia criticilor, ar putea fi folosita…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua pentru prima data, in perioada 3-4 februarie, o vizita oficiala in Polonia, tara cu care Franta are divergente asupra mai multor probleme de interes european, printre care statul de drept si clima, informeaza luni AFP. Aceasta deplasare va avea o importanta…

- Peste 200 de supravietuitori ai Holocaustului si delegatii din peste 50 de tari s-au adunat luni pe locul unde a fost lagarul de exterminare de la Auschwitz, in sudul Poloniei (atunci sub ocupatia Germaniei naziste), pentru a marca 75 de ani de la eliberarea sa de catre Armata rosie, catre sfarsitul…

- Fostul presedinte al Poloniei, Lech Walesa, unul dintre eroii miscarii anticomuniste din aceasta tara, i-a ripostat luni actualului presedinte Andrzej Duda dupa ce acesta a comparat efortul partidului de guvernamant pentru a reforma sistemul judiciar cu lupta impotriva comunismului, informeaza dpa.…

- NATO nu considera Rusia un inamic, dar va replica daca aceasta din urma ataca Polonia și țarile baltice, a avertizat marți secretarul general al NATO, într-un interviu pentru cotidianul polonez Rzeczypospolita, citat de AFP. "Prin intermediul unei puternice prezențe a forțelor NATO…