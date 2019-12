Stiri pe aceeasi tema

- Asa cum v-am informat deja inca de sambata, liderul PNL Arges Adrian Miutescu a organizat astazi o conferinta de presa in care a facut publica propunerea filialei pentru functia de prefect al judetului. Este vorba despre Emanuel Soare, prorector al Universitatii de Stat din Pitesti. Acesta va fi insa…

- Emanuel Soare, prorector la Universitatea din Pitești, este propunerea PNL Argeș pentru funcția de prefect a județului. Acesta a fost prezentat oficial luni, 30 decembrie, de președintele PNL Argeș, intr-o conferința de presa. Decizia numirii lui Soare in funcția de prefect va fi luata de Guvernul Orban.…

- Apele incep sa se limpezeasca la PNL Argeș in ceea ce privește oamenii care vir ocupa anumite funcții de conducere in instituții deconcentrate. Surse din PNL informeaza astfel ca, deși dosarul sau fusese respins de la centru, prorectorul Universitații de Stat din Pitești ar urma sa fie in continuare…

- Lovitura grea pentru Adrian Miutescu, presedintele PNL Arges! Acesta il sustinea pentru functia de prefect pe prorectorul Universitatii de Stat din Pitesti, Emanuel Soare, dar dosarul acestuia a fost respins la Bucuresti! De asemenea, purtatorul de cuvant al PNL Arges, Gelu Tofan si-a retras candidatura.…

- In urma cu aproape o luna, dr. Alexandru Gigel Guița, fostul comandant al Spitalului Militar de Urgenta „Dr. Ion Jianu” Pitești, s-a inscris in PNL. Saptamana trecuta, doctorul Guița a fost numit președintele Comisiei de Sanatate din PNL Argeș. Este primul medic cu aceasta funcție in noua echipa a liberalilor…

