- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat stare de urgenta de 30 de zile, joi, dupa ce au fost raportate cazuri de coronavirus in orasul Betleem din Cisiordania, informeaza Reuters. Decretul a fost anuntat de premierul palestinian Mohammed Shtayyeh la cateva ore dupa ce oficialii au inchis Biserica…

- Mai mult decat atat, cetațenii americani care au calatorit in provincia chineza Hubei in ultimele 14 zile vor intra in mod obligatoriu in carantina la intoarcerea in SUA, a anunțat Alex Azar, secretarul american al Sanatații, citat de Reuters De asemenea, zborurile din China catre șapte aeroporturi…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas urmeaza sa se exprime in fata membrilor Consiliului de Securitate al ONU in 15 zile, pentrua evoca planul de pace propus de Donald Trump, a anuntat ambasadorul palestinian la ONU Riyad Mansour, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Riyad Mansour si-a exprimat…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va reanaliza joi, intr-o sedinta cu usile inchise, daca trebuie sa declare stare de urgenta la nivel global din cauza coronavirusului din China, unde numarul deceselor a urcat la 170, in timp ce guvernele straine isi evacueaza cetatenii din provincia Hubei, care…

- Mahmoud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, a respins, marti seara, planul de pace israelo-palestinian conceput de Administratia Donald Trump, anunța MEDIAFAX."Vreau sa le spun lui Donald Trump si Benjamin Netanyahu ca Ierusalimul nu este de vanzare. Niciunul dintre drepturile noastre…

- Mai multe scoli si gradinite sunt inchise din cauza gripei sau din cauza persistarii substantei de dezinsectie utilizata pentru a igieniza salile de clasa, au transmis inspectorii municipali, luni dimineata. Primaria Capitalei a convocat Comandamentul de urgenta.

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anuntat ca va decide joi daca va declara stare de urgența globala în urma izbucnirii unui nou virus asemanator gripei care se raspândește în China, unde pâna acum au murit 17 persoane, precum și în afara tarii, potrivit Reuters,…