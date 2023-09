Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Organizatiei de pescari de la Marea Neagra, Laurentiu Mirea, afirma ca pescuitul in Romania se afla in cel mai greu moment din ultimii 30 de ani, aratand ca pescarilor le este frica sa mai iasa in larg din cauza minelor in Marea Neagra. Navele au prins cel puțin zece mine marine in plasele…

- “In acest moment, pescuitul din Romania este in cel mai greu moment din ultimii 30 de ani. Acum doi, trei ani, de la 14 – 15 mii de tone captura pe care le realizam, anul trecut am facut 2.600 de tone”, a declarat jurnalistilor, Laurentiu Mirea. El a precizat ca o alta nemultumire a pescarilor o reprezinta…

- Presedintele Organizatiei de pescari de la Marea Neagra, Laurentiu Mirea, a anuntat ca pescuitul in Romania se afla in cel mai greu moment din ultimii 30 de ani si a afirmat ca o problema o reprezinta prezenta minelor in Marea Neagra, precizand ca pescarilor le este frica sa mai iasa din cauza acestora…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a spus ucrainenilor in discursul video de miercuri seara ca a fost zi dificila, din cauza atacului rusesc de la Kostiantinivka, in care au cazut victime zeci de civili , dar totodata a fost si o zi plina de evenimente in plan diplomatic, mentionand intre…

- Premierul Ciolacu, alaturi de cațiva miniștri, s-au dus la Bruxelles ca sa-i convinga pe europeni ca gaurile din buget sunt din cauza razboiului din Ucraina și ca e bine sa fie „iertate”. Romania a sperat sa isi reduca deficitul la 4,4% din PIB, dar banca centrala a tarii a proiectat recent un deficit…

- Documentul precizeaza ca statele de la Marea Neagra inseamna Turcia, Romania, Bulgaria, Moldova, Ucraina si Georgia. Statele riverane ale Marii Negre sunt esentiale in contracararea agresiunii din partea guvernului Federatiei Ruse si contribuie la securitatea colectiva a NATO, arata documentul.„Statele…

- Documentul precizeaza ca statele de la Marea Neagra inseamna Turcia, Romania, Bulgaria, Moldova, Ucraina si Georgia. Statele riverane ale Marii Negre sunt esentiale in contracararea agresiunii din partea guvernului Federatiei Ruse si contribuie la securitatea colectiva a NATO, arata documentul.„Statele…

- Portul Constanta din Romania, principala ruta alternativa a Ucrainei dupa ce retragerea Rusiei a dus la prabusirea acordului care ii asigura transporturile pe Marea Neagra, are capacitatea de a gestiona incarcaturi suplimentare pana la jumatatea lunii august, a declarat pentru Reuters Viorel Panait,…