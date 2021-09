Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a declarat joi ca ii va scrie omologului sau american pentru a insista asupra necesitatii de a aborda cauzele migratiei provenite din America Centrala, relateaza AFP. "Ii voi trimite o scrisoare pentru ca nu putem sa ne multumim cu retinerea"…

- ”Vom pune presiune maxima pentru ca proiectul adoptat de Guvern sa fie votat si de Parlament, astfel incat sa devansam aplicarea masurilor de sustinere pentru 1 ianuarie 2022: subventionarea consumului la energie, in functie de tipul de energie pe care il consuma oamenii; acordarea unui supliment, in…

- "Dosarul penal privind incendiul de la Spitalul Județean din Piatra Neamț, in care se efectueaza urmarire penala in rem pentru infracțiunile de vatamare corporala din culpa și ucidere din culpa este in lucru la Secția se urmarire penala și criminalistica, fiind in curs administrarea unui probatoriu…

- Medicul Monica Pop a reacționat pe tema unor declarații pe care le-a facut, recent, secretarul de stat Raed Afarat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența. Care a aratat cu degetul in direcția unor influenceri care vorbesc ”impotriva” vaccinului anti-Covid. ”Eu nu pot sa ințeleg de ce autoritațile…

- Страны - члены Североатлантического альянса и Группы семи (G7) нуждаются в лучшей координации действий в отношении России и Китая. Об этом заявил в понедельник президент США Джо Байден на двусторонней встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перед открытием саммита глав государств и правительств…

- Vicepresedinta americana Kamala Harris s-a intalnit marti cu presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador, ultima etapa a unui turneu de doua zile in America Latina, prima sa calatorie oficiala in strainatate al carei obiectiv principal vizeaza reducerea afluxului de migranti din America Centrala…

- Ecosistemele din Romania sunt sub presiune mare din cauza deseurilor pe care le gasim mult prea des in natura, avertizeaza presedintele, adaugand ca impreuna putem fi generatia care protejeaza si reface ecosistemele. ”Avem o tara foarte frumoasa, dar in nenumarate locuri plina de deseuri. Ecosistemele…