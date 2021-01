Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Pascu, un cetațean al municipiului Petroșani, a chemat in judecata Regionala CFR Timișoara din cauza condițiilor insalubre de la halta Lunca Jiului. A trecut fix un an de cand dosarul a fost inregistrat pe rolul Judecatoriei Petroșani. Zona este un real pericol, nu exista refugii, dalele sunt…

- Un medic, fost șef al Serviciului de expertiza medicala din cadrul Casei Județene de Pensii Bihor, a fost trimis in judecata... The post Campion absolut la luat șpaga. Un medic din vestul țarii a fost trimis in judecata dupa ce ar fi primit mita de la 491 de pacienți, in 25 de zile appeared first on…

- Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 17,3%, in luna septembrie 2020 comparativ cu aceeasi luna din anul anterior, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat in randul statelor membre UE, arata datele publicate, joi, de Eurostat, potrivit Agerpres.

- Noile restricții anunțate de guvernanți, printre care inchiderea piețelor acoperite și a școlilor, au starnit revolta in mediul online, unii internauți reproșandu-i premierului și președintelui ca inchide piețele, asta in timp ce lasa deschise supermarketurile. La fel de nemulțumiți sunt și reprezentanții…

- O ploaie torențiala cu gheața a distrus zeci de hectare de culturi in zona Targu Frumos și alte cateva hectare de solarii. Agricultorii spun ca zarzavatul de toamna a fost afectat de ploaia de sambata dupa amiaza și ca spera sa poata recupera macar o parte din pagube. Vorbim despre culturi de marar,…