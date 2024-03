O firma din Buzau da in judecata CN APM SA Constanta. Dosarul, pe rolul Tribunalului

Stiri pe aceeasi tema

Pe rolul Judecatoriei Constanta, a fost inregistrat dosarul 4790 212 2023, care are ca obiect actiunea in daune contractuale pretentii.

Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul 1111 118 2024, care are ca obiect anulare act emis de autoritati publice locale.

Pe rolul Judecatoriei Constanta, a fost inregistrat dosarul 4050 212 2024, care are ca obiect plangere contraventionala GNM 010866.

Pe rolul Judecatoriei Constanta, a fost inregistrat dosarul 3923 212 2024, care are ca obiect plangere contraventionala J 0008793.

Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul 3366 118 2023, care are ca obiect anulare act administrativ HCJ NR 24 23.02.2017, 103 02.07.2018.

Pe rolul Judecatoriei Constanta, a fost inregistrat dosarul 3597 212 2024, care are ca obiect actiunea in constatare.

Pe rolul Curtii de Apel Constanta, a fost inregistrat dosarul 729 118 2024, care are ca obiect restituire cautiune.

Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul 4011 118 2023, care are ca obiect actiunea prefect tutela administrativa anulare act adm HOT NR 142 28.11.2022.