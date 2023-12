Preşedintele Lula da Silva: Brazilia nu se va alătura niciodată grupului OPEC+ ca membru cu drepturi depline, ci doar ca observator Declaratiile lui Lula, adresate reporterilor la summitul COP28 al ONU pe clima de la Dubai, au clarificat declaratiile sale cu o zi mai devreme conform carora Brazilia ”va participa” la OPEC+. ”Brazilia ar trebui sa se alature OPEC+, ar putea fi un observator. Brazilia nu va fi niciodata membru cu drepturi depline al OPEC, pentru ca nu vrem sa fim. Ceea ce vrem este sa influentam”, a spus Lula duminica. Ecologistii din Brazilia si din strainatate au criticat administratia lui Lula pentru ca s-a prezentat drept lider climatic datorita succesului sau in a opri defrisarile in padurea tropicala amazoniana,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

