Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de fotbal Gazisehir Gaziantep FK a anuntat, luni, ca nu il va demite pe antrenorul roman Marius Sumudica, desi acesta a parasit Turcia fara acordul gruparii, relateaza agentia Anadolu, preluata de Agerpres.Sumudica a plecat din Turcia din cauza pandemiei de coronavirus, temandu-se pentru sanatatea…

- Marius Sumudica a revenit in Romania alaturi de staff-ul sau pentru a fi alaturi de familia sa. Tehnicianul a fost acuzat ca a parasit Turcia fara a primi aprobarea patronilor de la Gaziantep. Gaziantep...

- Marius Șumudica (49 de ani), antrenorul lui Gaziantep, a revenit astazi in Romania in ciuda sfaturilor conducatorilor. Alexandru Maxim (29 de ani) și Alin Toșca (28 de ani) au ramas in Turcia. „Nu am avut cum sa ii iau. Asta a fost decizia mea și a staff-ului meu. Ei au contract, sunt jucatori, e altceva.…

- Marius Sumudica a oferit astazi o declaratie prin care ii bulverseaza din nou pe suporterii Universitatii Craiova. Mai bine spus pe cei care nu-l vor pe Corneliu Papura la carma echipei in partea a doua a sezonului. „Sumi“ a declarat ca ar putea antrena formatia din Banie daca finantatorul acesteia,…

- Tehnicianul echipei Gaziantep FK, Marius Sumudica, a declarat, intr-un interviu pentru agentia Demiroren, ca Turcia are noroc ca presedintele Recep Tayyip Erdogan iubeste si sustine fotbalul, relateaza cnnturk.com, in comparație cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis.“Turcia are un presedinte…

- Tehnicianul echipei Gaziantep FK, Marius Sumudica, a declarat, într-un interviu pentru agentia Demiroren, ca Turcia are noroc ca presedintele Recep Tayyip Erdogan iubeste si sustine fotbalul, relateaza cnnturk.com."Turcia are un presedinte care iubeste mult fotbalul. Cluburile sunt ajutate,…

- Marius Șumudica (48 de ani), antrenorul lui Gaziantep, a vorbit despre posibilitatea de a o antrena pe CS Universitatea Craiova, varianta pe care Gazeta Sporturilor a anunțat-o in exclusivitate. Tehnicianul formației din Turcia a lasat de ințeles ca au existat discuții intre el și Mihai Rotaru, finanțatorul…

- Marius Șumudica a lipsit de la meciul dintre Gaziantep și Yeni Malatyaspor, scor 1-1, din cauza unor probleme medicale. Vezi AICI clasamentul actualizat din Superliga turca! Șumudica a revenit in Romania pentru a petrece Craciunul, dar a fost internat la spitalul Floreasca din cauza unei bronhopneumonii.…