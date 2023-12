Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Liberiei George Weah isi exprima ”profunda compasiune” dupa moartea a peste 40 de persoane si ranirea altor cateva zeci in explozia unui camion cisterna, marti, in centrul tarii, relateaza AFP.Acest accident a avut loc marti in localitatea Totota, la aproximativ 130 de kilometri nord-est…

- Accidentul care a implicat șapte vehicule, inclusiv trei autobuze și un camion, s-a produs pe autostrada Marmara Nord, din provincia Sakarya. Accidentul a avut loc in condiții de ceața densa, la aproximativ 150 de kilometri (93 de mile) de Istanbul, potrivit Reuters, citat de Mediafax. Un oficial local…

- Doua persoane au fost ucise in acest weekend in Bulgaria de o furtuna violenta, care a afectat si Romania, transmite France Presse, citata de Agerpres. In orasul Varna, in estul tarii, o femeie in varsta de 43 de ani a fost strivita de un copac.

- Seulul si Washingtonul ar trebui sa modernizeze aproximativ 100 de arme nucleare tactice americane pentru a sprijini securitatea Coreei de Sud impotriva amenintarilor tot mai mari venite dinspre Coreea de Nord, arata un raport de cercetare citat de agentia sud-coreeana de presa Yonhap. Scenariul unui…

- Cel puțin 22 de oameni au murit și alte zeci de persoane au fost ranite in urma a doua atacuri armate care au avut loc miercuri seara in Statele Unite ale Americii, in statul Maine, comunitatea Lewiston, infomreaza CNN.

- Forțele Armate ale Federației Ruse au executat mai multe lovituri aeriene, cu rachete și artilerie in pozițiile in care erau concentrate trupele ucrainiene pe direcția sud Donețk. Rușii afirma ca au neutralizat aproximativ 140 de militari

- Bilantul victimelor atacurilor israeliene in Fasia Gaza a crescut la 830 de morti si 4.250 de raniti, anunta marti Ministerul palestinian al Sanatatii, relateaza CNN.Un bilant anterior anunta 687 de morti. Ministerul palestinian perecizeaza ca intreruperi ale Internetului afecteaza actualizarea bilantului…

- Șapte persoane ar fi fost ucise și alte 30 au ramas blocate dupa ce acoperișul unei biserici s-a prabușit in Mexic. Presa locala a anunțat ca 10 persoane au fost transportate la spital, dupa ce acoperișul bisericii Santa Cruz din Ciudad Madero s-a prabuși