Presedintele kosovar Hashim Thaci a acuzat vineri justitia internationala ca "rescrie istoria" dupa punerea sa sub acuzare la Haga de procurorii speciali pentru crime de razboi comise in timpul conflictului cu Serbia, relateaza AFP. Thaci a anuntat pe Facebook ca a ajuns cu avionul la Tirana pe drumul de intoarcere spre Kosovo, dupa abandonarea unui summit cu Belgradul la Casa Alba. Desi nu a comentat pana acum punerea sa sub acuzare, el si-a actualizat deja profilul de pe reteaua de socializare, cu textul "Nimeni nu poate rescrie istoria Kosovo". In varsta de 52 de ani, Thaci este fostul comandant…