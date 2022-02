Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, susține o declarație de presa la scurt timp dupa ce Pentagonul a confirmat ca Statele Unite vor muta forțe adiționale in Romania, Polonia și Germania, o mie de militari americani urmand sa fie trimiși in Romania.

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, convocat de presedintele Klaus Iohannis, s-a reunit la ora 13.00 la Palatul Cotroceni. TVR va transmite de la ora 15.30 declarația de presa a șefului statului, in Ediție speciala, pe TVR1.

- BMW va lansa, in vara acestui an, o serie limitata a modelului de lux Seria 7. Mașina se va numi M760i Final V12 și, așa cum reiese din nume, va fi ultimul model al marcii bavareze oferit cu un propulsor V12. Chiar daca BMW a anunțat ca nu va renunța la motoarele termice, propulsorul V12 va intra in…

- Editia speciala in care ii veti putea vedea pe Dan Negru si Florin Piersic va fi difuzata in seara de Ajun la Antena 3, incepand cu ora 20:00. Florin Piersic revine in lumina reflectoarelor, dar de data aceasta tocmai din Dubai. In seara de Ajun, Piersic este invitatul lui Dan Negru, care…

- Digi FM readuce magia poveștilor de Craciun, in perioada 16-25 decembrie, și invita copiii și parinții la „Ora de Poveste”, proiectul prin care, alaturi de persoane de renume, colaboratori și echipa Digi FM, in fiecare seara, de la ora 20:00, fiecare ascultator va fi mai fericit.

- FCSB merge la Mediaș pentru o confruntare importanta cu Gaz Metan, la ora 20:30, in etapa a 19-a a campionatului. Jurnaliștii Alberto Boțoghina și Narcis Drejan vor prefața partida in studioul Gazetei, incepand cu ora 20:00. Vom reveni la pauza și la final pentru analiza jocului și reacții din lumea…

- „Felicitari Olaf Scholz pentru alegerea in functia de cancelar federal. Astept cu nerabdate viitoarea noastra colaborare in Consiliul European si cea la nivel bilateral”, a scris Klaus Iohannis, miercuri pe Twitter.Socialistul Olaf Scholz a fost votat miercuri ca noul cancelar al Germaniei de catre…

- In onoarea celor 60 de ani pe care cea mai mare gimnasta romana ii implinește azi, Gazeta Sporturilor a preluat pe prima pagina nota maxima primita de Nadia in 1976, la Montreal: “M-am uitat și scria 1.00. Am crezut ca s-a stricat tabela. Am ințeles apoi ca era, de fapt, zece. Primul zece din istoria…