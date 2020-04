Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, miercuri, o vizita la Centrul National de Conducere si Coordonare a Interventiei (CNCCI). Potrivit agendei sefului statului, vizita la CNCCI va avea loc la ora 12,30. Centrul a fost activat pe 17 martie, la o zi dupa decretarea starii…

- 276 de persoane sunt in carantina in centrele din Teleorman/ Alte 2.086 sunt izolate la domiciliu in Eveniment / on 04/04/2020 at 15:22 / In centrele de carantina din Teleorman erau cazate, sambata la pranz, 276 de persoane, potrivit raportarii Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției…

- Aproximativ 1.500 de cetateni romani vor fi repatriati sambata, cu aeronave ce vor ateriza pe Aeroportul International Mihail Kogalniceanu. Ei vor parcurge triajul epidemiologic in aeroport, dupa care vor fii plasati in carantina "in cadrul unor facilitati din judetul Constanta", a anuntat prefectul…

- In contextul evidemiei COVID-19, la nivelul judetului a fost infiintat Centrul Judetean pentru Coordonare si Conducere a Interventiei in vederea eficientizarii actiunilor operative aflate in dinamica si a celor de evidenta permanenta. In judetul Vaslui sunt 429 de persoane in izolare la domiciliu, iar…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Raed Arafat a declarat marti seara ca a fost activat Centrul National de Conducere si Coordonare a Interventiei, in contextul pandemiei. Centrul National de Conducere si Coordonare a Interventiei va fi operational de miercuri si va coordona toate…

