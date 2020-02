Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu, actual ministru interimar al Finantelor Publice a fost desemnat candidat pentru functia de prim-ministru de catre presedintele Klaus Iohannis.Dupa patru ore de consultari cu partidele politice, Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Florin Citu. Acesta trebuie sa vina cu un program…

- Florin Citu a izbucnit dupa ce a fost demis din funcția de Ministru al Finantelor Publice. Cițu a atras atentia, la Conferinta de alegeri a PNL Bucuresti, ca majoritatea parlamentara ar putea incerca sa modifice din nou Ordonanta 114, modificata prin decizie a Guvernului Ludovic...

