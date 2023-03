Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei va efectua, in perioada 18-21 martie 2023, o vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, la invitația omologului sau arab, Alteța Sa Șeicul Mohamed bin Zayed Al-Nahyan. Vizita are obiectivul de aprofundare a dialogului politico-diplomatic dintre cele doua țari.

- ”Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut luni, 6 martie 2023, la Tokyo, in prima zi a vizitei oficiale pe care o intreprinde in Japonia, intrevederi cu Presedintele Camerei Consilierilor din Dieta Japoniei, Hidehisa Otsuji, si cu Presedintele Camerei Reprezentantilor, Hiroyuki Hosoda. In cursul…

- In cadrul intrevederii, Președintele Klaus Iohannis a adresat inaltului oficial de la Chișinau felicitari pentru alegerea in noua funcție și a evocat dialogul aprofundat și constant, purtat la nivel politic, necesar pentru luarea deciziilor care sa duca la avansarea agendei bilaterale, precum și a parcursului…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis, marți, un mesaj cu prilejul primei ediții a Galei Cercetarii Romanești. Mesajul a fost prezentat de catre Diana-Loreta Paun, Consilier Prezidențial - Departamentul Sanatate Publica, informeaza Administrația Prezidențiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, joi, o convorbire telefonica cu omologul din Bulgaria, Rumen Radev, discutia vizand preponderent subiectul aderarii celor doua state la spatiul Schengen si modalitatile de depasire a blocajului inregistrat la Consiliul Justitie si Afaceri Interne din decembrie anul…