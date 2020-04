Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis face apel la romanii din diaspora. „Nu veniți acasa de sarbatori!”, a spus președintele. „Se apropie cu pași repezi sarbatorile de Paște, de data asta insa Invierea gasește intreaga omenire intr-un moment de criza, in plina epidemie de un virus ucigaș. Fac…

