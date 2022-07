Președintele Klaus Iohannis, alocuțiune la festivalul "Săptămâna Haferland" Președintele Klaus Iohannis, alocuțiune la festivalul "Saptamana Haferland" Președintele României, Klaus Iohannis / Foto. presidency.ro. VIDEO: Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut duminica, 31 iulie 2022, la Criț, județul Brașov, o alocuțiune cu prilejul participarii la Festivalul &"Saptamâna Haferland&", ediția a X-a.



Va prezentam în continuare textul alocuțiunii:



Ma bucur sa va vad pe toți aici. Nu sunt gazda, dar dupa atâtea participari, și la a X-a ediție, cred ca pot sa spun și eu &"Bine ați venit la Haferland!&".

… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dialogul intercultural este extrem de important pentru o societatea moderna și democratica, iar Romania va continua sa apare drepturile și interesele minoritaților sale, a subliniat președintele Klaus Iohannis cu ocazia participarii duminica la festivalul „Saptamana Haferland” dedicat culturii sasesti.…

- Romania va continua sa apere drepturile si interesele minoritatilor sale si sa depuna eforturi pentru a construi o societate cat mai incluziva si toleranta, a afirmat, duminica, presedintele Klaus Iohannis. “In Romania anului 2022, cultura si traditiile minoritatilor nationale sunt apreciate si promovate,…

- Klaus Iohannis a fost prezent la Conferința ”A vision for medium and long- term Refugees Response in Europe – Romania’s Plan for an integrated and inclusive response to protect Refugees from Ukraine”(n.r O viziune pentru un raspuns pe termen mediu și lung pentru refugiați in Europa – Planul Romaniei…

- Parchetul General anunta ca a deschis o ancheta pentru infractiuni contra umanitatii in legatura cu invadarea Ucrainei de catre Federatia Rusa. Potrivit procurorilor, legea penala din Romania se aplica faptelor comise in afara tarii contra unui cetatean roman, unii dintre ucraienii afectati de razboi…

- Procurorii din Romania s-au sesizat cu privire la infracțiuni contra umanitații in razboiul din Ucraina. Ce acuzații aduc Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție din Romania s-au sesizat din oficiu, dupa 138 de zile de razboi in Ucraina, cu privire la unele infracțiuni…

- Razboiul nu mai este in istorie, este in prezent, iar ultimatumurile se rostesc din nou in estul Europei. Nu mai este vizata Romania, insa Ucraina este cea atacata de principala mostenitoare a imperiului sovietic, Federatia Rusa. Proverbul romanesc „lupul isi schimba parul, insa naravul – ba”, ilustreaza…

- Un sondaj ECFR (European Council on Foreign Relations) ii arata pe romani ca fiind una dintre cele mai... pro-ruse natiuni din regiune, iar la nivel european integrandu-ne in randul unor tari cu sentimente asemanatoare precum Italia sau Germania. Pe scurt, majoritatea romanilor cred ca Guvernul e prea…

- Toate autoritațile și instituțiile publice din Romania vor fi obligate sa dezinstaleze și sa nu mai cumpere și sa utilizeze produse și servicii de tip antivirus de la entitați provenind din Federația Rusa sau aflate sub controlul Federației Ruse, precum soluțiile Kaspersky Lab ori ale Group-IB, potrivit…