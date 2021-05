Stiri pe aceeasi tema

- President Klaus Iohannis has signed on Wednesday the decrees for the accreditation of nine ambassadors, the Presidential Administration informs. Therefore, the president has accredited the following: Marius Cristian Badescu as ambassador extraordinary and plenipotentiary of Romania to the…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretele pentru acreditarea a 10 ambasadori noi ai Romaniei, iar Emil Hurezeanu a primit postul de ambasador in Austria. Decret privind acreditarea domnului Marius Cristian Badescu in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Romaniei in Regatul…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretele de acreditare a 12 ambasadori romani, intre care se numara si George Maior. Potrivit Administratiei Prezidentiale, George Cristian Maior a fost acreditat in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Regatul Hasemit al…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretele de numire a unor ambasadori ai României, printre schimbarile notabile fiind cea din Germania, unde Bucureștiul va fi reprezentat, la nivel diplomatic, de Adriana-Loreta Stanescu care nu a mai deținut o astfel de funcție, deși este dilpomat…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 22 februarie, urmatoarele decrete:Decret privind rechemarea domnului Emilian-Horațiu Hurezeanu din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Romaniei in Republica Federala Germania;Decret privind rechemarea domnului George-Cristian…

- Președintele Klaus Iohannis a rechemat peste 20 de ambasadori la București. George Maior, reprezentantul Romaniei la Washington, si Emil Hurezeanu, ambasadorul Romaniei in Germania, se numara printre aceștia. Decretele au fost deja semnate. Klaus Iohannis, decizie de ultima ora: recheama mai mulți ambasadori.…

- Rechemarea mai multor ambasadori romani Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele privind rechemarea mai multor ambasadori români, între care se numara George Maior, ambasadorul României în Statele Unite ale Americii,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretele pentru rechemarea mai multor diplomati, printre care si George Maior din functia de ambasador al Romaniei in Statele Unite si a lui Emil Hurezeanu din pozitia de ambasador al Romaniei in Germania, transmite Administratia Prezidentiala. Astfel,…