- Principalul consilier economic al Casei Albe, Larry Kudlow, a declarat marti ca epidemia provocata de coronavirusul din China va intarzia cresterea exporturilor americane in China asteptate in urma semnarii fazei intai a acordului comercial, care va intra in vigoare in aceasta luna, transmite Reuters…

- Coronavirusul, virusul asemanator gripei a fost declarat urgenta medicala globala si s-a raspandit in peste 24 de tari si regiuni, primul deces in afara Chinei fiind raportat duminica, un chinez in varsta de 44 de ani care a murit in Filipine dupa ce a calatorit din Wuhan. Numarul deceselor…

- Companiile incep sa resimta impactul epidemiei provocate de noul coronavirus din China, unele dintre ele avertizand ca aceasta le poate perturba lanturile de aprovizionare sau sa le afecteze rezultatelor financiare, din cauza intreruperii activitatilor fabricilor sau inchiderii magazinelor, in timp…

- Autoritațile ruse au anunțat sambata ca suspenda acordul privind accesul turiștilor chinezi fara vize in Rusia, pe fondul epidemiei de coronavirus care afecteaza China, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit Mediafax.Astfel, acordul bilateral care elimina necesitatea vizelor…

- Doua cazuri de contaminare cu noul coronavirus chinez au fost depistate in Italia, primele in aceasta tara, a anuntat premierul Giuseppe Conte. O a treia persoana suspectata de infectare cu noul virus mortal din China este un roman si a fost plasat in carantina.

- Un student din Nepal de origine chineza are coronavirusul aparut in China, a comunicat vineri seara Ministerul Sanatatii din Kathmandu, citat de agentia Reuters si de cotidianul Le Figaro, anunța MEDIAFAX.Acesta este primul caz confirmat de coronavirus din Nepal. Pacientul a fost plasat in…

- Guvernul Statelor Unite intentioneaza sa renunte in totalitate la un program pentru drone civile, deoarece dispozitivele sunt fabricate cel putin partial in China, potrivit unui articol publicat duminica de Financial Times, citat de Reuters.

- ​Producatorul american de mașini electrice Tesla împrumuta 1,4 miliarde de dolari de la mari banci chinezești pentru a-și finanța deschiderea noii sale fabrici din China, scrie, luni, Reuters, citând surse apropiate tranzacției. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....