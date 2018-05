Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, in cautarea unei solutii dupa esecul lui Giuseppe Conte in incercarea sa de a forma un guvern, l-a convocat luni dimineata pe economistul Carlo Cottarelli, a anuntat presedintia tarii, potrivit AFP si Agerpres. In varsta de 64 de ani, Carlo Cottarelli…

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, i-a acordat oficial miercuri mandatul de premier lui Giuseppe Conte, nominalizat ca sef al guvernului de coalitia formata din partidul Lega, de extrema dreapta, si Miscarea 5 Stele (M5S).

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, i-a acordat oficial miercuri mandatul de premier lui Giuseppe Conte, nominalizat ca sef al guvernului de coalitia formata din partidul Lega, de extrema dreapta, si Miscarea 5 Stele (M5S), informeaza agentiile de presa internationale. Viitorul prim-ministru este…

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, i-a acordat oficial miercuri mandatul de premier lui Giuseppe Conte, nominalizat ca sef al guvernului de coalitia formata din partidul Lega, de extrema dreapta, si Miscarea 5 Stele (M5S), informeaza Reuters.

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, i-a acordat oficial miercuri mandatul de premier lui Giuseppe Conte, nominalizat ca sef al guvernului de coalitia formata din partidul Lega, de extrema dreapta, si Miscarea 5 Stele (M5S), informeaza Reuters.Conte urmeaza sa prezinte lista cabinetului,…

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, i-a acordat oficial miercuri mandatul de premier lui Giuseppe Conte, nominalizat ca sef al guvernului de coalitia formata din partidul Lega, de extrema dreapta, si Miscarea 5 Stele (M5S), informeaza Reuters. Conte urmeaza sa prezinte lista cabinetului,…

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, a anuntat luni ca intentioneaza sa propuna formarea unui guvern "neutru" care sa conduca tara pana in decembrie, in lipsa unei coalitii guvernamentale, relateaza cotidianul La Repubblica.

- Mișcarea 5 Stele din Italia cere alegeri anticipate in aceasta vara considerand ca aceasta este singura soluție pentru a depași impasul politic prin care trece țara in ultimele noua saptamani, scrie Reuters. Luigi Di Maio, liderul Mișcarii 5 Stele din Italia a declarat intr-un interviu ca alegerile…