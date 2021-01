Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele italian Sergio Mattarella a lansat luni un apel catre partidele din axa guvernamentala sa aprobe planul de relansare al Uniunii Europene pe fondul unei crize politice ce se prefigureaza in Italia, au relatat luni mass-media italiene, citate de Reuters, potrivit AGERPRES. Citește…

- Italienii vor trebui sa sarbatoreasca Anul Nou in interior, a avertizat luni un ministru din Guvernul de la Roma, care a exclus posibilitatea adoptarii unor exceptii de la interdictia ce vizeaza deplasarile pentru data de 31 decembrie, precizeaza spotmedia . „Daca vom decide ca oamenii nu vor putea…

- Presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, a cerut joi liderilor europeni sa depaseasca impasul cu privire la bugetul Uniunii Europene si de asemenea si-a reafirmat angajamentul de a mentine o politica monetara extrem de relaxata pentru a ajuta economia sa isi revina dupa socul provocat…

- Ungaria s-a opus prin veto bugetului pentru 2021-2027 si fondului de recuperare post-coronavirus ale Uniunii Europene pentru ca ele ar fi fortat-o sa accepte migratia, a declarat miercuri premierul Viktor Orban, potrivit Reuters, informeaza AGERPRES. Ungaria, alaturi de Polonia, si-a exprimat…

- Ungaria si Polonia au blocat prin veto, luni, adoptarea proiectului bugetului Uniunii Europene aferent perioadei 2021-2027 si a finantarilor in curs, in cadrul unei reuniuni la nivel de ambasadori, a anuntat presedintia germana a Consiliului European, provovand o criza in UE in toiul celui de-al doilea…

- Chiara Ferragni, una dintre cei mai cunoscuti influenceri din Italia si sotul ei, rapperul Fedez, si-au sfatuit fanii sa poarte masca, ca raspuns la apelul lansat de premierul Giuseppe Conte pentru cresterea nivelului de constientizare asupra luptei impotriva COVID-19, informeaza marti Reuters. Ferragni,…

- Guvernul italian a stabilit un nou pachet de ajutorare a economiei pentru 2021. Pachetul de stimulare va fi prins in bugetul pentru anul viitor, a decis Guvernul dupa o ședința ținuta peste noapte, scrie Reuters. Coaliția de guvernamant a convenit asupra unei versiuni preliminare a pachetului de stimulare,…