- Instructiuni pentru producerea de cianuri au fost gasite asupra cadavrului unuia dintre teroriștii Hamas care au luat parte la atacurile din 7 octombrie asupra sudului Israelului, a declarat presedintele statului evreu, Isaac Herzog.

- Teroriștii care au patruns in satele israeliene ar fi planuit sa foloseasca cianura impotriva civililor, a spus președintele israelian. Asupra unuia dintre teroristii uciși au fost gasite dispozitive USB cu instructiuni detaliate despre cum sa realizeze arme chimice. Unul dintre aceste materiale era…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a cerut din nou Israelului, joi seara, sa nu se lase purtat de furie dupa atacul-surpriza asupra statului israelian comis pe 7 octombrie de gruparea islamista palestiniana Hamas si si-a reafirmat viziunea ca solutia celor doua state este cea mai viabila pentru incheierea…

- Presedintele american Joe Biden, aflat miercuri in vizita in Israel, si-a exprimat sustinerea pentru versiunea autoritatilor israeliene ce imputa combatantilor palestinieni explozia care a ucis sute de persoane intr-un spital din Fasia Gaza, informeaza AFP. „Am fost profund intristat si socat de explozia…

„Am fost profund intristat si socat de explozia de ieri (marti) dintr-un spital din Gaza. Si, in baza a ceea ce am vazut, se pare ca aceasta a fost intreprinsa de partea adversa, nu de voi" (de israelieni), a declarat presedintele american, alaturi de prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu

- Președintele american Joe Biden a declarat astazi ca Statele Unite ale Americii sunt pregatite sa ofere „toate mijloacele adecvate de sprijin” Israelului dupa atacul gruparii Hamas. Joe Biden a vorbit astazi la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i oferi sprijinul SUA. „I-am spus…

