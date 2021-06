Stiri pe aceeasi tema

- Cancelar german Angela Merkel il va vizita pe presedintele american Joe Biden la Washington pe 15 iulie pentru a afirma "legaturile bilaterale profunde" dintre cele doua tari, a anuntat vineri secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, citata de Reuters. "Liderii vor discuta despre angajamentul de…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin va avea o intrevedere cu omologul sau american Joe Biden la inceputul lui iulie la Washington, a anuntat miercuri biroul de presa al celui care va fi primul inalt responsabil israelian ce se va intalni cu presedintele american dupa instalarea acestuia la Casa…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin s-a declarat preocupat miercuri de atacurile antisemite care au loc in strainatate in contextul recentului conflict dintre armata israeliana si militanti palestinieni din Gaza, care a generat manifestatii in intreaga lume, relateaza dpa. Intr-o intalnire cu secretarul…

- Intr-un moment in care Casa alba este presata de mai multe voci din tabara democratica sa solicite explicit incetarea focului intre Israel și Hamas, președintele american Joe Biden si-a exprimat luni intr-o discutie cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, „sprijinul” pentru incetarea focului in…

- Presedintele american Joe Biden si Prima Doamna Jill Biden l-au vizitat, in Georgia, pe fostul presedinte democrat Jimmy Carter, care a fost locatarul Casei Albe din 1977 in 1981, relateaza AFP, potrivit news.ro. Cel de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite s-a intalnit cu cel de-al 39-lea…

- Presedintele american Joe Biden nu intentioneaza sa se intalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat, luni, Casa Alba, transmite Reuters. Citește și: Imaginea ANULUI - Un bolnav de Covid-19, cu masca de oxigen in mana, urmarește protestele anti-restricții Intrebat daca…

