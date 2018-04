Presedintele israelian Reuven Rivlin a evocat joi un "profund dezacord" cu Polonia cu privire la istoria Holocaustului si i-a cerut Varsoviei sa-si asume "studiul complet" al acestuia, intr-o aluzie la responsabilitatea unor polonezi in acea perioada, informeaza AFP.



Rivlin a facut aceste declaratii la Oswiecim, in sudul Poloniei, in fata omologului sau Andrzej Duda, impreuna cu care urma sa participe la 'Marsul celor Vii', eveniment educativ organizat de 30 de ani de Israel pe locul fostului lagar de exterminare Auschwitz-Birkenau. Acest eveniment are loc in Ziua Holocaustului,…