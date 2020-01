Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a scris, sambata, pe Twitter, ca doborarea avionului ucrainean care decolase miercuri de la Teheran cu destinația Kiev a fost cauzata de o eroare umana, dar și de „aventurismul Statelor Unite”, informeaza Reuters.„Aceasta este o zi trista.…

- CEC Bank reacționeaza in scandalul intarzierilor la plata pensiilor in Suceava, situație reclamata de ministrul Muncii, Violeta Alexandru, și a transmis ca plata s-a facut in mai puțin de doua ore de la incasare, iar banii sunt deja in conturile beneficiarilor.Reprezentanții CEC Bank au transmis,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, vineri, la Timisoara, ca organigrama, numele si anumite salarii ale angajatilor din sistemul de aparare tin de siguranta nationala, astfel ca trebuie secretizate.Ministrul de Interne, Marcel Vela, a fost intrebat de ce este nevoie de secretizarea…

- UPDATE. Toti pasagerii si membrii echipajului avionului Boeing 737 al companiei Ukraine International Airlines prabusit miercuri dimineata dupa decolarea de la Teheran ''sunt morti'', a anuntat...

- Ministerul rus al Afacerilor Externe a anunțat luni ca nu considera ca exista in acest moment vreun pericol de proliferare nucleara, in contextul deciziei autoritaților iraniene de renuntare la limitele privind productia de uraniu imbogațit, informeaza site-ul agenției de presa Reuters.De…

- Președintele Iranului, Hassan Rouhani, a vizitat, sambata, casa din Teheran a familiei generalului Qassem Soleiman. Fiica liderului irakian ucis intr-un raid american a cerut razbunare pentru tatal ei, scrie CNN. "Cine va razbuna moartea tatalui meu?", l-a intrebat fiica lui Qassam Soleimani pe președintele…

- Ancheta in cazul crimelor de la Caracal este departe de-a fi finalizata, dar mereu apar noi informații ce șocheaza! De data aceasta, Gheorghe Dinca, criminalul de la Caracal, a reușit sa lase pe toți fara cuvinte dupa ce a declarat ca este dispus sa dea interviuri, dar pentru sume importante de bani!…