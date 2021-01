Presedintele Klaus Iohannis se va imuniza anti-COVID, vineri, la ora 10,00, la Centrul de vaccinare din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila", potrivit Administratiei Prezidentiale. Marti, seful statului a anuntat ca se va vaccina anti-COVID, public, pentru a marca inceputul celei de a doua etape a campaniei de imunizare. "Nu am dorit nici eu, nici premierul, ca sa zic asa, in ghilimele, sa ne bagam in fata. Ar fi fost, probabil, mesajul gresit, dar vineri incepe a doua etapa de vaccinare in care este prevazuta vaccinarea, de exemplu, a personalului de invatamant,…