Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a urat ambasadorilor bun-venit la post si mult succes in activitațile din țara noastra, asigurandu-i de intregul sprijin al autoritaților romane in indeplinirea mandatelor lor.In cursul intrevederii cu ambasadorul Canadei, Annick Goulet, președintele Romaniei a reliefat importanța…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe ambasadorul agreat al Canadei, Annick Goulet, ambasadorul agreat al Japoniei, Hiroshi Ueda, si ambasadorul agreat al Republicii Portugheze, Maria Teresa Netto dos Santos Mariano Shearman de Macedo. Presedintele Klaus Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, luni, ca strategia de vaccinare anti-COVID va fi aprobata intr-o sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pe care o va convoca in perioada urmatoare. “Strategia de vaccinare anti-COVID va fi supusa aprobarii in sedinta CSAT pe care o voi convoca in…

- Presedintele Klaus Iohannis, i-a primit joi la Palatul Cotroceni, pe ambasadorul Thailandei Chairat Porntipwarawet ambasadoarea Norvegiei Siri Beate Barry si pe ambasadorul Ciprului Petros Kestoras, cu ocazia prezentarii scrisorilor de acreditare, a transmis Administratia Prezidentiala, anunța news.ro.Presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis are, miercuri, o intalnire de lucru cu prim-ministrul Ludovic Orban si cu ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, potrivit Administratiei Prezidentiale. Intalnirea este programata la ora 13,00 la Palatul Cotroceni. De asemenea, seful statului va avea o intalnire cu reprezentantii…

- Președintele Klaus Iohannis susține astazi, la ora 18.00, o conferința de presa. Libertatea va transmite in direct declarațiile șefului statului. “Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va susține miercuri, 23 septembrie a.c., ora 18.00, la Palatul Cotroceni, o conferința de presa. Acces pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj de felicitare prim-ministrului Japoniei, Suga Yoshihide, in urma numirii sale in functie, in care subliniaza ca Romania este hotarata sa incheie Acordul de Parteneriat Strategic bilateral in 2021. "Am convingerea ca intelepciunea si…

- ​​Președintele Klaus Iohannis susține astazi, de la ora 18.00, o conferința de presa la Palatul Cotroceni, anunța Administrația prezidențiala. România a înregistrat astazi cel mai mare numar de noi cazuri zilnice de la începutul epidemiei de COVID-19.