- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa luni, 19 octombrie a.c., la Summitul Virtual și Forumul Web al Inițiativei celor Trei Mari, organizate de Estonia in format de videoconferința.Potrivit Administratiei Prezidentiale, Summitul din acest an reprezinta un pas important in procesul…

- Presedintele Klaus Iohannis va discuta la Tallinn, saptamana viitoare, despre proiectele de infrastructura finantate de SUA, respectiv calea ferata Constanta-Gdansk si autostrada care va lega Lituania de Grecia, prin Romania, a anuntat, joi, ministrul de resort, Lucian Bode, in cadrul conferintei…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, luni, la deplasarea test cu trenul pe conexiunea feroviara Gara de Nord - Aeroport 'Henri Coanda'. Potrivit Administratiei Prezidentiale, la finalul deplasarii, seful statului va sustine o declaratie de presa. La deplasarea test cu trenul pe conexiunea…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, vineri, la ora 14,00, la deschiderea tronsonului de autostrada Iernut - Chetani, judetul Mures, informeaza Administratia Prezidentiala. La eveniment va fi prezent si premierul Ludovic Orban, alaturi de ministrul Transporturilor, Lucian Bode. AGERPRES/(AS…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, marti, la evenimentul de dare in folosinta a magistralei de metrou M5 (Eroilor - Drumul Taberei), anunta Administratia Prezidentiala. La finalul vizitei, care va avea loc la ora 12,00, la statia de metrou "Eroilor", seful statului va sustine o declaratie de presa.…

- Președintele Klaus Iohannis a rechemat luni in țara un numar de 14 ambasadorii, printre care fostul sau consilier Dan Mihalache, de la Londra, și istoricul Adrian Cioroianu de la UNESCO, a anunțat Administrația Prezidențiala, intr-un comunicat de presa.

- Presedintele Klaus Iohannis are, miercuri, la Palatul Cotroceni, o intalnire pe tema educatiei, la care iau parte mai multi membri ai Executivului. Potrivit Administratiei Prezidentiale, la sedinta programata la ora 15,00 vor participa prim-ministrul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan, ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, miercuri, o conferinta de presa, la Palatul Cotroceni, in care a raspuns intrebarilor presei acreditate. Foto: Presidency.roIn contextul epidemiei de coronavirus, masurile de protectie luate de Administratia Prezidentiala au fost unele exceptionale. La conferinta…