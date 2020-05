Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, prin sistem videoconferinta, la reuniunea la nivel inalt UE - Balcanii de Vest. In cadrul reuniunii, sefii de stat si de guvern din UE si din Balcanii de Vest urmeaza sa abordeze provocarile comune. Pe 29 aprilie, in perspectiva acestei reuniuni, Comisia Europeana a anuntat acordarea unui sprijin financiar de peste 3,3 miliarde de euro de catre UE, mobilizat in comun cu Banca Europeana de Investitii, in beneficiul cetatenilor din Balcanii de Vest. Conform unui comunicat al Reprezentantei CE in Romania, acest pachet financiar vine in intampinarea…