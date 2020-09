Stiri pe aceeasi tema

- "Sunt cazuri exceptionale, mi-am exprimat opinia si o cunoasteti foarte bine si s-a cam terminat. Daca ati observat cumva, s-a cam terminat. (...) Puteti sa presupuneti sau sa va folositi sursele, dar va spun ca s-a cam terminat", a precizat presedintele, in cadrul unei conferinte de presa sustinute…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține ca majorarea punctului de pensie cu doar 14%, in loc de 40%, a fost „atat cat s-a putut”. Șeful statului considera ca Romania iși va reveni și acest lucru va permite in anii urmatori mariri de alocații și pensii. „Economia iși va reveni și va permite un…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține ca majorarea punctului de pensie cu doar 14%, in loc de 40%, a fost „atat cat s-a putut”. Șeful statului considera ca Romania iși va reveni și acest lucru va permite in anii urmatori mariri de alocații și pensii. „Economia iși va reveni și va permite un…

- Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin taxeaza ferm laudele constante adresate de președintele Klaus Iohannis la adresa modului in care guvernul Orban a gestionat criza coronavirusului. Cum se explica atunci ca suntem printre primii in Europa la numarul de cazuri noi și de decese?, intreaba PAH. Și cați…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a transmis miercuri ca liberalii și Klaus Iohannis ii „amețesc” pe parinți și copii cu scenarii, nu raspund la unele intrebari-cheie și arunca vina pe social-democrați pentru ca Guvernul nu ține in frau criminalitatea.Citește și: Tradare fara precedent…

- Ministrul Sanatatii a explicat ca ne confruntam cu o "crestere a numarului de cazuri de opt saptamani, din prima saptamana a lunii iunie cand ajunsesem la 120-140 de cazuri noi a urmat o crestere. "In toata aceasta perioada am avut masuri de relaxare, am avut de pe 3 iulie si pana pe 21 iulie…

- Potrivit liderului interimar al PSD, Klaus Iohannis nu face altceva decat sa minta pentru Guvernul sau care este ramane „prost și corupt”. Totodata, Ciolacu susține ca Guvernul nu are de ales și trebuie sa plece cat mai repede la putere. „Președintele Iohannis minte pentru Guvernul sau. Degeaba! Guvernul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat miercuri, 18 iunie ca este ingrijorat fața de numarul mare de noi persoane infectate cu noul cornavirus, din ultimele zile. Acesta le-a reamintit romanilor ca trebuie sa respecte regulile care au ramas in vigoare și masurile de igiena. ”Sunt ingrijorat…