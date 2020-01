Stiri pe aceeasi tema

- „Imi face o deosebita placere sa va felicit cu prilejul decernarii prestigiosului Premiu Grammy, pentru stralucita interpretare pe care ati adus-o Concertului pentru vioara de Wynton Marsalis, ca dirijor al Orchestrei Simfonice din Philadelphia. Inalta recunoastere ce v-a fost adusa va confirma vocatia,…

- Dirijorul roman Cristian Macelaru, violonista scotiana Nicola Benedetti si Orchestra Simfonica din Philadelphia au castigat premiul Grammy la categoria "Cea mai buna interpretare instrumentala solo" pentru albumul ce cuprinde lucrari ale compozitorului Wynton Marsalis, potrivit TVR. Nascut in Timisoara…

- Dirijorul roman Cristian Macelaru a caștigat un premiu Grammy pentru albumul "Wynton Marsalis: Violin Concerto". Este pentru a doua oara cand un dirijor roman castiga un astfel de premiu. Primul a fost dirijorul Cristian Badea, in 1985.

- Dirijorul roman Cristian Macelaru a castigat premiul Grammy 2020 la categoria ‘cea mai buna interpretare solo’. Cristian Macelaru, violonista scotiana Nicola Benedetti si Orchestra Simfonica din Philadelphia au fost laureati cu premiul Grammy, la gala de noaptea trecuta, pentru albumul ce cuprinde lucrari…

- Cristian Macelaru, violonista scotiana Nicola Benedetti si Orchestra Simfonica din Philadelphia au fost laureati cu premiul Grammy, la gala de duminic[, pentru albumul ce cuprinde lucrari de Wynton Marsalis, un concert in re major pentru vioara si ochestra si suita pentru vioara. Macelaru este al doilea…

- Violonista scotiana Nicola Benedetti, dirijorul roman Cristian Macelaru si Orchestra Simfonica din Philadelphia au fost desemnati, duminica seara, castigatori ai categoriei „Best Classical Instrumental Solo” (cea mai buna interpretare instrumentala solo) a premiilor Grammy, cu albumul „Wynton Marsalis:…

- Dirijorul Cristian Macelaru (39 de ani) a castigat un premiu Grammy pentru albumul „Wynton Marsalis: Violin Concerto“ scrie adevarul.ro. El este al doilea dirijor roman care caștiga un astfel de premiu dupa victoria lui Christian Badea din 1985. Impreuna cu violonista scoțiana Nicola Benedetti, Cristian…

- Dirijorul roman Cristian Macelaru a fost numit pentru a-i succeda in 2021 francezului Emmanuel Krivine in fruntea Orchestrei Nationale a Frantei – unul dintre cele mai prestigioase ansambluri simfonice din aceasta tara. In varsta de 39 de ani, Cristian Macelaru a devenit cunoscut la nivel international…