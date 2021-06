Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, miercuri si joi, o vizita de stat in Republica Estonia, la Tallinn, a anuntat Administratia Prezidentiala.Potrivit sursei citate, vizita are loc in contextul aniversarii centenarului relatiilor diplomatice romano estone si a 30 de ani de la restabilirea relatiilor…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua, in perioada 16-17 iunie 2021, o vizita de stat in Republica Estonia, la Tallinn. Vizita are loc in contextul aniversarii centenarului relațiilor diplomatice romano-estone și a 30 de ani de la restabilirea relațiilor diplomatice, precum și ca urmare…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul pentru promulgarea Legii privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile implementarii retelelor 5G, anunta Administratia Prezidentiala, potrivit Agerpres. CITEȘTE…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti actul normativ pentru modificarea si completarea Legii 270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari, transmite Administratia Prezidentiala. Prin aceasta lege creste nivelul de remuneratie pentru rezervistii voluntari. Actul normativ initiat de catre…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea privind completarea art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, informeaza Administratia Prezidentiala. …

- Presedintele Klaus Iohannis a vizitat miercuri, la ora 12,00, Centrul mobil de vaccinare de la Afumati, judetul Ilfov, a anuntat Administratia Prezidentiala. AGERPRES

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, mesaje de condoleante reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si lui Charles, print de Wales, in urma decesului printului Philip, duce de Edinburgh, anunta Administratia Prezidentiala. "In numele poporului roman…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis sambata, un mesaj cu prilejul Sarbatorilor Pascale celebrate de creștinii romano-catolici, reformați, unitarieni și evanghelici. Redam textul mesajului, potrivit Administratiei Prezidentiale: „Tuturor credincioșilor care sarbatoresc duminica Sfintele Paști, fie…