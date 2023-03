Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis, aflat in vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite , a vizitat duminica, 19 martie 2023, Masdar City, un oraș situat langa Abu Dhabi și axat pe asigurarea unui grad ridicat de sustenabilitate, ca proiect de dezvoltare urbana, informeaza Administratia Prezidentiala . Președintele Klaus…

- Presedintele Klaus Iohannis a vizitat, sambata, Monumentul Martirilor si Marea Moschee din Abu Dhabi, in prima zi a vizitei oficiale pe care o efectueaza in Emiratele Arabe Unite. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului roman a depus o coroana la ansamblul Memorialului Martirilor Wahat…