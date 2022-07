Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind protectia avertizorilor de integritate care transpune o directiva UE. Presedintele precizeaza in solicitarea catre Parlament ca "avand in vedere ca protectia avertizorilor este o componenta importanta a prevenirii…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 28 iulie 2022, Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind protectia avertizorilor in interes public.Potrivit Administratiei Prezidentiale, in scrisoarea transmisa Parlamentului sunt mentionate urmatoarele:"La data de 1 iulie 2022, a fost transmisa…

- O coalitie de 20 de organizatii neguvernamentale, asociatii civice si sindicate, dar si avertizori de integritate, au adresat joi o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis, in care ii solicita sefului statului sa nu promulge Legea privind protectia avertizorilor de integritate si sa trimita…

- USR ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa retrimita Parlamentului, de urgenta, spre reexaminare, legea avertizorilor de integritate, in contextul deciziei de astazi a Curtii Constitutionale si in conditiile in care forma impusa de majoritatea PSD-PNL-UDMR descurajeaza

- CCR a declarat constitutionala legea avertizorilor de integritate, respingand, in unanimitate, sesizarea USR ca neintemeiata, au declarat, pentru Adevarul, oficiali ai Curtii. Presedintele Klaus Iohannis trebuie sa decida daca promulga legea sau o retrimite Parlamentului.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis miercuri, 13 iulie 2022, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Klaus Iohannis sustine ca este la curent cu proiectul de lege privind avertizorii de integritate, mentionand ca va uza de instrumentele de care dispune cand legea isi va parcurge traseul. Presedintele Romaniei a declarat, referindu-se la criticile aduse proiectului, ca doreste transpunerea directivei…