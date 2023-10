Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi, la Granada, la cel de-al treilea Summit al Comunitatii Politice Europene (CPE), urmand ca vineri sa fie prezent la reuniunea informala a Consiliului European.

- Cel puțin șase oameni au murit intr-un incendiu izbucnit intr-un club de noapte din Murcia, Spania. Bilanțul este provizoriu pentru ca deocamdata pompierii nu au cercetat toata cladirea, potrivit autoritaților spaniole. Autoritațile spun ca numarul morților ar putea crește. Pompierii cauta persoane…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a participat, astazi, la reuniunea informala a ministrilor responsabili de politica de coeziune care a avut loc la Murcia, Spania. In cadrul evenimentul, oficialul MIPE a avut o intalnire bilaterala cu comisarul european pentru Politica…

- Un polițist ar fi implicat in gruparea specializata in trafic de droguri și arme luata la puricat astazi de anchetatorii din 16 județe și de ofițeri spanioli. Acesta ar fi cercetat pentru abuz in serviciu. 28 de locații din Bistrița-Nasaud au fost luate la puricat in aceasta dimineața de polițiști și…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a efectuat o vizita la o unitate navala, unde a asistat la un test reușit cu rachete de croaziera strategice. Aceasta acțiune a avutt loc chiar inaintea exercițiilor militare anuale, Ulchi Freedom Shield, organizate de Statele Unite și Coreea de Sud.

- Creșterea puterii de cumparare a romanilor prin reducerea cotelor de adaos comercial poate reprezenta un caștig real pentru populație, insa la fel de important este faptul ca producatorii locali vor fi susținuți de autoritați, astfel incat in coșul zilnic de cumparaturi sa fie cat mai multe produse…

- In 2022, producția combinata a UE recoltata de moskmeloni, pepeni verzi, capșuni, piersici și nectarine a fost de 8,6 milioane de tone, ceea ce reprezinta o scadere de 6,3 % la nivel in 2021 (9,2 milioane de tone). Aceasta scadere s-a datorat scaderii producției de moskmeloni (-9,5 % in 2022) și de…

- Lumea Tescanilor este buna, frumoasa, spirituala și traiește prin artiști și faptele lor. In fiecare an, aici se intampla o calatorie printre varste și arte, pentru ca de la tineri talentați, pana la artiști consacrați, toți iși gasesc loc bun aici. Primul eveniment al acestui an, care inseamna și prima…