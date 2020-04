Președintele Klaus Iohannis a luat act de hotararea Senatului, in calitate de for decizional, referitoare la respingerea propunerii legislative privind Statutul de autonomie a Ținutului Secuiesc, informeaza un comunicat al Administrației Prezidențiale. „In absența unei intervenții ferme a Președintelui Romaniei, care sa atraga atenția asupra gravitații acestui demers primejdios și toxic pentru stabilitatea democrației romanești, Senatul nu ar fi votat astazi de urgența impotriva, cu o larga majoritate, proiectul neconstituțional și extrem de periculos, adoptat tacit in Camera Deputaților, cu…