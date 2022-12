Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut marti, 13 decembrie 2022, o intrevedere cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditati la Bucuresti, cu prilejul incheierii, la sfarsitul lunii decembrie, a Presedintiei cehe a Consiliului UE.Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale,…

- Sunt sanse mai bune ca Romania sa fie primita in Schengen, dar nu exista o garanție, a declarat președintele Klaus Iohannis. Romania va fi evaluata suplimentar in perioada urmatoare, la solicitarea autoritaților de la București, in speranta unui raspuns pozitiv.