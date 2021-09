Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 3 septembrie 2021, urmatoarele decrete: Decret privind acreditarea domnului Gruia Otiliu Jacota, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Romaniei in Republica Algeriana Democratica si Populara, si in calitate de ambasador extraordinar…

- Printre decretele semnate se numara cel referitor la acreditarea domnului Dan Adrian Balanescu, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Indonezia, si in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Democrata a Timorului de Est, cu resedinta…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretele privind acreditarea ambasadorilor romani in Republica Coreea si in Republica Burundi. Potrivit Administratiei Prezidentiale, Cezar-Manole Armeanu a fost acreditat in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, 02 iulie, decretele privind acreditarea a sapte ambasadori romani, intre care se numara Vasile Soare, in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Azerbaidjan, cu resedinta la Baku.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretele privind acreditarea a sapte ambasadori romani, intre care se numara Ovidiu Dranga acreditat ambasador al Romaniei in Japonia. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului i-a acreditat pe: Elena Serbanescu in calitate de ambasador extraordinar…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a invitat tarile membre ale Uniunii Europene sa contribuie cu experti la activitatea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta de la Bucuresti. Seful statului a participat, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European…

- Președintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la o acțiune de strangere a gunoaielor de pe raul Argeș, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. Klaus Iohannis ia parte la o activitate de strangere a gunoaielor, in județul Ilfov. Acțiunea este programata la ora 12.00 și face parte din…