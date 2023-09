Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat intr-o videoconferința de la sfarșitul saptamanii trecute, in fața unui forum economic din Italia, citat de publicația ”Le Point”, ca ”nu putem avea o pace durabila in Ucraina și nici in Europa” cata vreme Rusia nu se retrage din Crimeea, din Donbas…

- Germania gazduieste una dintre cele mai mari rezerve geotermale din Europa, care a fost in mare parte neexploatata, dar cresterea preturilor la energie, anul trecut, a declansat un nou interes pentru aceasta sursa de energie regenerabila, marile utilitati municipale si companiile germane si internationale…

- Visurile de expansiune ale Vladimir Putin incepute cu razboiul din Ucraina acum mai mult de 17 luni, nu se opresc aici. Președintele rus și-a pus in mișcare un complot de temut impotriva unei noi ținte din Europa. Oficiali de la Varșovia afirma ca Rusia vrea sa destabilizeze Polonia, impingand propaganda…

- Dupa mai multe confiscari de mașini cu numere de inmatriculare rusești in Germania, ambasada Rusiei la Berlin a recomandat rușilor sa se abțina de la calatoriile cu mașini particulare in Europa, care a inasprit sancțiunile impotriva Rusiei pentru invazia sa in Ucraina, informeaza BBC Rus. Primele…

- Membrii NATO nu vor stabili cel mai probabil la summitul de la Vilnius un calendar clar pentru o eventuala aderare a Ucrainei la alianța militara, SUA și Germania preferand sa ramana precaute, in ciuda presiunilor facute de Kiev și de unele state membre din estul Europei, scriu The Guardian și CNN.Ucraina…

- Ucraina poarta negocieri cu producatorii occidentali de armament pentru a stimula producția de arme, inclusiv drone, a declarat un ministru ucrainean, relateaza Sky News . De la invazia Rusiei din 2022, Ucraina a facut eforturi pentru a-și asigura arme, de la muniții la lansatoare de rachete și rachete.…

- Aliatii din cadrul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ar putea fi gata sa elimine unele obstacole din calea apropierii Ucrainei de alianta militara, a declarat vineri, 16 iunie, ministrul german al apararii, Boris Pistorius, informeaza Agerpres . ”Sunt tot mai multe semne ca toata lumea…

- Date revizuite ale Eurostat au confirmat recent ca Uniunea Europeana a intrat in recesiune tehnica. Jurnaliștii de la Wall Street Journal (WSJ) au trecut un fir roșu prin evenimentele care au dus la situația din prezent, atragand atenția cu privire la viitorul economiei europene in perioada urmatoare.Analiștii…