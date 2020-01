Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Alina Corbu, a convocat, miercuri, Sectiile Unite pentru a se stabili daca se impune sesizarea Curtii Constitutionale, in urma adoptarii proiectului de lege privind eliminarea pensiilor speciale.



"Presedinte Inaltei Curti de Casatie si Justitie a luat masurile necesare pentru convocarea Sectiilor Unite in data de 29 ianuarie, la ora 18,00", a informat, marti, institutia.



Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, ca magistratii urmeaza sa discute despre o eventuala sesizare a CCR in legatura cu proiectul de lege privind…