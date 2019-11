Presedintele Hidroelectrica spune ca risca insolventa, din cauza unui ordin al ANRE

Hidroelectrica risca sa intre din nou in insolventa, din cauza unui ordin al Autoritatii de Reglementare in Energie (ANRE), care va determina producatorul hidro sa cumpere energie din piata libera, pentru a o vinde mai ieftin catre populatie, a declarat, vineri, Bogdan Badea, presedintele directoratului companiei, intr-o conferinta de profil.



Badea a precizat ca totul a plecat de la OUG 114, adoptata de Guvern in decembrie 2018, care a reintrodus piata reglementata la producatori, desi aceasta fusese complet liberalizata la 1 ianuarie 2018.



"Ne aflam intr-un moment critic.…