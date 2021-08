Stiri pe aceeasi tema

- O inregistrare video facuta de talibani in palatul unui lider militar afgan care a fugit din orașul Mazar-i-Sharif inainte de a fi cucerit de insurgenți arata luxul orbitor in care traia acesta.

- Presedintele Afganistanului, Ashraf Ghani, le-a cerut duminica fortelor de securitate sa garanteze ''securitatea tuturor cetatenilor'' mentinand ordinea publica in Kabul, in timp ce talibanii sunt pe punctul de a prelua puterea, transmite AFP. ''Am ordonat fortelor…

- Presedintele afgan, Ashraf Ghani, a sosit miercuri la Mazar-i-Sharif, principalul oras din nordul Afganistanului asediat de talibani, intr-o incercare de a coordona riposta impotriva insurgentilor, care controleaza de acum 65% din teritoriul afgan si mai mult de un sfert din capitalele de provincie…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani a dat vina pentru deteriorarea situatiei de securitate din tara sa pe decizia "brusca" a SUA de a-si retrage toti militarii din Afganistan, dar a afirmat ca guvernul sau are un plan de a stabiliza situatia în termen de sase luni, relateaza agentiile de…

- Trei rachete, dintre care doar doua au explodat, au cazut marti dimineata in apropiere de palatul prezidential din Kabul, unde presedintele afgan Ashraf Ghani sustinea un discurs cu ocazia sarbatorii Eid al-Adha, sarbatoarea musulmana a Sacrificiului, a anuntat Ministerul Afacerilor Interne al Afganistanului,…

- Peste 300 de soldati afgani au trecut granita cu Tajikistanul sambata dupa ce talibanii au avansat in provincia Badakhshan si au cucerit mai multe districte din nordul tarii. In afara de capitale, o mare parte din provinciile Takhar si Badakhshan se afla acum in mainile talibanilor, relateaza AFP.

- Statele Unite i-au chemat marti pe beligerantii din Afganistan sa 'inceteze' violentele, pentru care ii considera in mare parte 'responsabili' pe talibani, cu trei zile inainte de vizita presedintelui afgan Ashraf Ghani la Casa Alba, transmite AFP. 'Indemnam partile sa se angajeze in negocieri…