Stiri pe aceeasi tema

- Moment ciudat la Palatul Cotroceni. Noul ministru al Educației, Ligia Deca, a facut o reverența in fața președintelui Klaus Iohannis, in momentul in care i-a inmanat documentele semnate dupa depunerea juramantului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Reabilitarea Palatului Cotroceni din punct de vedere termic nu este posibila, deoarece cladirea este monument istoric, explica Administrația Prezidențiala, in contextul crizei energetice in care ne aflam. Dar au fost luate totuși mai multe masuri pentru reducerea consumului de energie pentru iarna…

- Presedintele Ungariei, Katalin Novak, a fost primita, miercuri, la Palatul Cotroceni, de presedintele Klaus Iohannis cu prilejul vizitei oficiale pe care aceasta o efectueaza in Romania. Novak a explicat ca intre Romania și Ungaria exista tensiuni, dar s-a convenit intre cei doi președinți sa se…

- Presedintele Ungariei, Katalin Novak, va fi primita, miercuri, la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis, cu prilejul vizitei oficiale pe care aceasta o efectueaza in Romania, la invitatia sefului statului roman. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Klaus Iohannis o va primi la Palatul Cotroceni pe Katalin Novak, președintele Ungariei, cu prilejul vizitei oficiale pe care aceasta o face in Romania, la invitația șefului statului roman. Cei doi oficiali vor discuta inclusiv de agresiunea militara a Rusiei in Ucraina. Fii la curent cu cele…

- Președintele Romaniei a anunțat ca țara noastra este primul partener comercial al Republicii Moldova. Liderul de la Palatul Cotroceni a subliniat, dupa intalnirea cu președintele Republicii Moldova, parteneriatul pe care Romania il are cu vecinii de la est. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Multiplul campion la inot David Popovici a declarat miercuri, la Palatul Cotroceni, unde a fost decorat de președintele Klaus Iohannis pentru medaliile de aur și recordurile doborate la competițiile internaționale, ca acesta este doar inceputul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Autoritatile romane au decis cresterea numarului de burse universitare acordate cetatenilor palestinieni, a anuntat, marti, presedintele Klaus Iohannis, dupa convorbirile avute la Palatul Cotroceni cu omologul sau Mahmoud Abbas, aflat in vizita oficiala in Romania. Fii la curent cu cele mai…