- CHIȘINAU, 28 feb - Sputnik. Maia Sandu a declarat in cadrul conferinței de presa ca iși dorește ca Republica Moldova sa fie asigurata cat mai repede cu dozele necesare de vaccin pentru imunizarea populației. Șeful statului susține ca și-ar dori ca țara noastra sa primeasca cat mai multe tipuri de…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a fost testat pozitiv la coronavirus, a anuntat joi Presedintia franceza, transmite news.sky.com. Macron urmeaza se se izoleze timp de sapte zile, insa isi va indeplini in continuare atributiile de presedinte. Presedintele Frantei a fost testat dupa ce a manifestat…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a facut vineri apel la francezi „sa isi sporeasca vigilenta” in fata COVID-19 la reuniunile familiale de Craciun, deoarece „exact in astfel de momente, cand ne relaxam, raspandim virusul”, relateaza AFP. Intr-o conferinta de presa la finalul unui summit european…