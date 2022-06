Presedintele Frantei, Emmanuel Macron a ajuns la Constanta. La ce hotel va fi cazat (GALERIE FOTO si VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, face marți o vizita fulger in Romania. Presedintele francez, Emmanuel Macron, vine marți, in Romania pentru a se intalni cu premierul roman, Nicolae Ciuca, și cu militarii francezi aflați la baza militara NATO de la Mihail Kogalniceanu. Aceasta este prima vizita…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au fost solicitati joi noapte sa intervina la un accident rutier produs in statiunea Mamaia.Conform primelor date furnizate de catre pompierii militari, accidentul s a produs in zona clubului Belagio, fiind vorba de un autoturism care a…

- Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat vineri ca exista puține speranțe ca razboiul din Ucraina sa se incheie in curand. „Acest razboi, din pacate, nu se va opri in zilele urmatoare", a declarat Macron pentru postul francez RTL. Președintele Franței a indicat data de 9 mai ca fiind o „zi…

- Avionul la bordul caruia se afla presedintele polonez, Andrzej Duda, s-a intors din drum și a fost nevoit sa aterizeze de urgența la Varșovia, din cauza unor probleme tehnice, informeaza agenția de presa de stat PAP, citata de BBC. Președintele polonez urma sa se intalneasca cu omologul sau american…