Presedintele Deutsche Bank, Paul Achleitner, a anuntat miercuri ca intentioneaza sa se retraga din functie la finalul mandatului, in anul 2022, semnaland o noua perioada pentru cel mai mare creditor din Germania, in contextul in care vrea sa devina profitabil, relateaza agentia de presa Reuters.

In efortul de a depasi cinci ani de pierderi, Deutsche Bank se afla intr-un proces de restructurare care prevede concentrarea pe activitatile de investitii si desfiintarea a 18.000 de locuri de munca la nivel mondial, potrivit mediafax.ro.

