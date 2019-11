Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile mexicane au decis luni sa ii acorde azil politic președintelui demisionar al Boliviei, Evo Morales, a anunțat ministrul mexican al Afacerilor Externe, Marcelo Ebrard, citat de Le Figaro.

- Mexicul a decis luni sa-i acorde azil politic fostului presedinte bolivian Evo Morales, a anuntat ministrul mexican de externe Marcelo Ebrard, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.

- Vicepresedintele Pro Romania Adrian Tutuianu a declarat, la RFI, ca Mircea Diaconu putea obtine mai multe voturi la alegerile prezidentiale, daca Pro Romania nu s-ar fi rupt chiar inainte de scrutin, el considerand ca ruptura din partid a derutat electoratul. De asemenea, el este de parere ca alegatorii…

- Candidatul independent la alegerile prezidentiale, sustinut de catre Pro Romania si ALDE, Mircea Diaconu, a atras atentia, joi, asupra faptului ca nu presedintele Romaniei este cel care decide premierul. Diaconu a declarat, in cadrul unei intalniri cu electoratul din Botosani, ca primul-ministru…

- „Diaconu a ințeles ca președintele trebuie sa fie al tuturor romanilor, ca președintele trebuie sa fie glasul unei parți largi a cetațenilor. Il cunosc din tinerețe. Știu cand s-a lansat. Erau doi actori tineri foarte apreciați, Mircea Diaconu și Dan Nuțu. A evoluat foarte mult. A invațat cum funcționeaza…

- "Este vorba de o respingere și trimiterea Guvernului in fața Parlamentului. Daca se intampla ceva, ar fi din cauza Parlamentului. Dar in Paralament se poate negocia, chiar daca ALDE și Pro Romania au candidatul lor la prezidențiale, se mai poate negocia pe voturi. Situația politica este instabila…

- "Eu cred ca domnul Diaconu reprezinta un candidat altfel: nu are in spate un partid, nu are in spate tot felul de lucruri. Si noi il sustinem logistic, altceva ce putem sa facem mai mult? (...) E un candidat independent. Sunt foarte multi oameni care spuneau 'nu votam Iohannis, dar nu o vrem nici…

- Presedintele tinerelui ALDE, Claudiu Daniel Catana, anunta ca va vota pentru iesirea de la guvernare, in sedinta de azi a conducerii partidului. Acesta afirma ca va vota si pentru noul proiect politic alaturi de Pro Romania. “Voi vota, astazi la sedinta Delegatiei Permanente pentru ieșirea ALDE din…