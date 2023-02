Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca se va afla joi in judetele Sibiu si Alba, unde va vizita o serie de obiective si va participa la lucrarile Adunarii Generale a Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Primarii de municipii din Romania s-au reunit intr-o ședința de lucru la sediul Asociației Municipiilor din Romania și au avut intalniri cu Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi și cu Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației.

- Inca din toamna anului trecut, Partidul Național Liberal a aruncat in spațiul public tema privind o posibila comasare a alegerilor locale și parlamentare din 2024. PNL insista ca alegerile locale și parlamentare sa fie comasate: ”Exista suficiente argumente sa promovam proiectul” In noiembrie 2022,…

- Deputatul PAS, Radu Marian, a venit cu un comentariul, dupa auditul Curții de Conturi la MoldovaGaz. „Datoria invocata de Gazprom catre malul drept este supusa unui mare risc de neveridicitate”, a punctat Marian.

- Plenul Curtii de Conturi a Romaniei a aprobat, la sfarsitul lunii decembrie a anului trecut, noul Regulament privind activitatea de audit public extern , care se va aplica din 16 ianuarie. Realizat sub pretextul unui proiect derulat cu Banca Mondiala, noul regulament taie practic din instrumentele…

- Presedintele interimar al Senatului, liberala Alina Gorghiu, solicita Curtii de Conturi sa faca o analiza a situatiei proceselor pierdute definitiv de institutii publice si sa identifice autorii erorilor pentru ca acestia sa plateasca prejudiciile. Gorghiu arata, intr-un comunicat de presa, ca a transmis,…

- Sefii Consiliilor judetene nu sunt multumiti de bugetul pe anul viitor. Ei acuza guvernul ca, prin actuala forma a documentului, subfinanteaza si blocheaza proiectele majore de la nivel local. In opinia lor, sumele alocate pentru echilibrarea bugetelor locale sunt mai mici comparativ cu acest an, in…

- Auditul efectuat de Curtea de Conturi a Moldovei la SA „Moldovagaz” a scos la iveala anumite vulnerabilitați in activitatea curenta a companiei, care vor fi eliminate in viitorul apropiat. Declarația o face Vadim Ceban, președintele Consiliului de Administrație al SA „Moldovagaz”, care, in calitate…