Stiri pe aceeasi tema

- Tergiversarea timp de mai bine de doi ani a dosarului lui Ilan Șor de catre Curtea de Apel Cahul, in care acesta este cercetat pentru escrocherie și spalare de bani in proporții deosebit de mari, este absolut inadmisibila, dar ministrul Justiției nu poate sa dea indicații sistemului judecatoresc cum…

- Bloggerul bacauan „Aghiuța” – jurnalistul Florin Popescu (Ziarul de Bacau) – a caștigat un proces cu statul roman, deschis la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), pentru nerespectarea libertații de exprimare. CEDO a stabilit ca... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- CHIȘINAU, 13 ian - Sputnik. Ministerul Justiției a anunțat concursul național pentru suplinirea postului de judecator la CEDO in data de 24 decembrie. Doritorii de a ocupa acest post au putut expedia dosarele lor pana in data de 12 ianuarie. © Sputnik / Mihai CarausLaundromat: De ce au fost…

- Curtea Constituționala a declarat inadmisibila o sesizare depusa de magistrații Curții de Apel Cahul la solicitarea avocaților lui Ilan Șor, Aureliu Colenco și Denis Calaida. Mai exact, aparatorii politicianului au cerut excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul de procedura penala…

- Sute de procurori, deputați, dar și judecatori vor putea scapa de procedurile și dosarele pornite de ANI pe numele lor, dupa legea aprobata ieri de deputații PSRM și ȘOR în cadrul ședinței parlamentului, potrivit Jurnalul.md. Legea prevede ca procesul de control al averii și al intereselor…

- Potrivit avocaților lui Ilan Șor in dosarul ce se examineaza la Curtea de Apel Cahul, ședința de astazi a inceput la ora 14:00, apoi au intrat in deloberari, in care s-au aflat pana la ora 20:00. „Felul in care sunt tratați avocații lui Ilan Șor de catre magistrații Curții de Apel Cahul este o harțuire…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat statul roman in urma plangerii formulate de doi detinuti, un cetatean roman si un cetatean moldovean, care au reclamat ca nu au primit in inchisoare hrana fara carne de porc desi isi declarasera credinta musulmana, a anuntat marti instanta…